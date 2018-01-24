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Художественный вымысел против суровой правды. В Индии жители устроили погромы, недовольные фильмом

24 января 2018 13:19
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Новости Индии. В индийском городе Ахмадабад протестующие устроили погромы, в яростном порыве сожгли десятки автомобилей и мотоциклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Художественный вымысел против суровой правды. В Индии жители устроили погромы, недовольные фильмом-1

Гнев местных жителей вызвала болливудская историко-художественная драма «Падмавати». Люди недовольны тем, как в фильме изображена  царица Рани Падмини и требуют снятия картины с показа. Похожие протесты с погромами ранее прокатились по всей Индии.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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