Художественный вымысел против суровой правды. В Индии жители устроили погромы, недовольные фильмом

Новости Индии. В индийском городе Ахмадабад протестующие устроили погромы, в яростном порыве сожгли десятки автомобилей и мотоциклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гнев местных жителей вызвала болливудская историко-художественная драма «Падмавати». Люди недовольны тем, как в фильме изображена царица Рани Падмини и требуют снятия картины с показа. Похожие протесты с погромами ранее прокатились по всей Индии.