Хотели провести медосмотр. В зоопарке Перу 16 человек пытались поймать острорылых крокодилов

В зоопарке Уачипа в Лиме понадобилось 16 человек, чтобы поймать нескольких питомцев – острорылых крокодилов. Рептилии пугали людей щелканьем зубов и опасными бросками, но все равно проиграли в неравной битве.

Хосе Флорес, смотритель зоопарка:

Самец Коко – длиной 4,5 метра и весит 230 килограммов. Еще есть три самки. Одна весит 90 килограммов, вторая – 100, а третья – 105. Ежегодные гонки на повозках с волами прошли в Камбодже – подробности здесь.