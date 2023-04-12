Хотели провести медосмотр. В зоопарке Перу 16 человек пытались поймать острорылых крокодилов

В зоопарке Уачипа в Лиме понадобилось 16 человек, чтобы поймать нескольких питомцев – острорылых крокодилов. Рептилии пугали людей щелканьем зубов и опасными бросками, но все равно проиграли в неравной битве.
В зоопарке Уачипа в Лиме понадобилось 16 человек, чтобы поймать нескольких питомцев – острорылых крокодилов. Рептилии пугали людей щелканьем зубов и опасными бросками, но все равно проиграли в неравной битве.
Хосе Флорес, смотритель зоопарка:
Самец Коко – длиной 4,5 метра и весит 230 килограммов. Еще есть три самки. Одна весит 90 килограммов, вторая – 100, а третья – 105.
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Пойманных рептилий погрузили на деревянные носилки и доставили на медицинский осмотр. Их взвесили, измерили и взяли у них кровь на анализ. Ветеринары также проверили состояние крокодильей чешуи.