Хорваты жалуются на рост цен – после перехода на евро они взлетели на 30%

Новости Хорватии. Жители Хорватии обеспокоены ростом цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году страна вступила в Шенгенскую зону и перешла на евро. Правительство давно отстаивало преимущество использования именно этой валюты, заявляя, что это укрепит экономику страны и защитит от внешних потрясений. Но что делать с внутренним недовольством жителей, которое нарастает с каждым днем?
Первая реакция хорватов на подобные изменения в стране оказалась отрицательной. По словам местных жителей, стоимость некоторых продуктов питания увеличилась сразу на 30 %. И снижать цены в магазинах не спешат, несмотря на предупреждения правительства. Представители власти заявили о возможных санкциях, если торговцы не уменьшат наценку, но пока ни санкций, ни снижения цен не наблюдается.
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