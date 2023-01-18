Хорваты жалуются на рост цен – после перехода на евро они взлетели на 30%

Новости Хорватии. Жители Хорватии обеспокоены ростом цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году страна вступила в Шенгенскую зону и перешла на евро. Правительство давно отстаивало преимущество использования именно этой валюты, заявляя, что это укрепит экономику страны и защитит от внешних потрясений. Но что делать с внутренним недовольством жителей, которое нарастает с каждым днем?