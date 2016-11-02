Хиллари Клинтон устроит фейерверк в ночь выборов

Новости США. Кандидат в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон уже планирует праздновать победу, поэтому заказала грандиозное пиротехническое шоу. Салют начнется через полчаса после закрытия избирательных участков. Не все в восторге от такой затеи. Пожарные высказывают недовольство, что будут должны обеспечивать безопасность во время фейерверка.

Сторонники Дональда Трампа отмечают, что в случае его победы Клинтон устроит бесплатное шоу для республиканцев,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.