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Хиллари Клинтон устроит фейерверк в ночь выборов

02 ноября 2016 07:21
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Новости США. Кандидат в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон уже планирует праздновать победу, поэтому заказала грандиозное пиротехническое шоу. Салют начнется через полчаса после закрытия избирательных участков. Не все в восторге от такой затеи. Пожарные высказывают недовольство, что будут должны обеспечивать безопасность во время фейерверка.

Сторонники Дональда Трампа отмечают, что в случае его победы Клинтон устроит бесплатное шоу для республиканцев, 

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Выборы в США

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