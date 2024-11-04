Hill: Трамп намерен выдвинуть ультиматум Путину и Зеленскому в случае победы

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей возможной победы на президентских выборах может предъявить главе России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому ультиматум. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пишет The Hill.

Трамп собирается достичь мира, урезав помощь Украине и пригрозив России увеличить помощь в стране и начать с ней экономическую войну.

Автор статьи полагает, что подобный вариант выдвижения ультиматума будет эффективным. Выборы на пост главы Соединенных Штатов пройдут 5 ноября, на них от Демократической партии будет выдвинута Камала Харрис, а от Республиканской партии – Дональд Трамп.