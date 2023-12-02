Прямой эфир

Херш: Россия и Украина тайно ведут переговоры о мире

02 декабря 2023 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Российская Федерация и Украина ведут тайные переговоры, пишет ТАСС.

Херш в своем блоге в Substack пишет, что переговоры проходят на уровне начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

По утверждению журналиста, на основании соглашений Республика Крым продолжит оставаться в составе России, а на тех территориях, которые уже освобождены РФ, будут организованы президентские выборы.

Что касается Украины, Херш предполагает, что страна сможет войти в состав Североатлантического альянса, но с условием отсутствия войск НАТО на украинской земле. Также Альянс не будет вправе осуществлять размещение на Украине наступательных вооружений. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Скандал на западе Украины: в сёлах отказались снести советские памятники
02 декабря 2023 08:57

Скандал на западе Украины: в сёлах отказались снести советские памятники

На экс-министра транспорта Чувашии заведено два уголовных дела
02 декабря 2023 08:41

На экс-министра транспорта Чувашии заведено два уголовных дела

В Крыму опровергли слова Зеленского, что там ждут возвращения в Украину
02 декабря 2023 08:09

В Крыму опровергли слова Зеленского, что там ждут возвращения в Украину