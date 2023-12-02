Херш: Россия и Украина тайно ведут переговоры о мире

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Российская Федерация и Украина ведут тайные переговоры, пишет ТАСС.

Херш в своем блоге в Substack пишет, что переговоры проходят на уровне начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

По утверждению журналиста, на основании соглашений Республика Крым продолжит оставаться в составе России, а на тех территориях, которые уже освобождены РФ, будут организованы президентские выборы.

Что касается Украины, Херш предполагает, что страна сможет войти в состав Североатлантического альянса, но с условием отсутствия войск НАТО на украинской земле. Также Альянс не будет вправе осуществлять размещение на Украине наступательных вооружений.