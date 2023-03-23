Хельсинский фонд по правам человека обратился в Совет Европы из-за действий Польши

Польша в очередной раз демонстративно проигнорировала международные нормы. Хельсинский фонд по правам человека обратился в Совет Европы из-за невыполнения Польшей решения Европейского суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще в 2020 году международный судебный орган призвал Варшаву «допустить к процедуре предоставления статуса беженца лиц, пересекших границу с намерением обратиться за международной защитой». Однако власти страны никаких шагов в этом направлении не предприняли. Более того, со стороны правительства последовали ровно противоположные действия.

К примеру, появился закон, который позволил польским силовикам выдворять иностранцев на сопредельную территорию. Случаи вытеснения беженцев на белорусскую сторону наши пограничники фиксируют регулярно, как и факты жестокого обращения. В ГПК отметили, что польские власти давно не считаются с нормами международного права, не говоря уже о рекомендациях Европейского суда по правам человека.