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Хегсет сообщил о подготовке Пентагона к военным действиям в Нигерии

02 ноября 2025 14:30
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Хегсет сообщил о подготовке Пентагона к военным действиям в Нигерии-0

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что по указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты готовятся к возможным военным действиям в Нигерии для защиты христиан от нападений радикалов. Об этом пишет ТАСС.

В социальной сети он подчеркнул, что убийства христиан должны быть немедленно прекращены, и пригрозил вмешаться, если нигерийские власти не обеспечат безопасность.

Ранее Трамп заявил, что христиане в Нигерии находятся под угрозой, и пообещал прекратить помогать стране, если насилие продолжится.

Он не исключил военного вмешательства для борьбы с террористами. Президент Нигерии Бола Тинубу опроверг эти обвинения, заявив, что страна обеспечивает свободу вероисповедания и не поддерживает религиозные преследования.

Фото: pixabay

# Международная политика # Военные учения

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