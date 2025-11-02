Хегсет сообщил о подготовке Пентагона к военным действиям в Нигерии

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что по указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты готовятся к возможным военным действиям в Нигерии для защиты христиан от нападений радикалов. Об этом пишет ТАСС.

В социальной сети он подчеркнул, что убийства христиан должны быть немедленно прекращены, и пригрозил вмешаться, если нигерийские власти не обеспечат безопасность.

Ранее Трамп заявил, что христиане в Нигерии находятся под угрозой, и пообещал прекратить помогать стране, если насилие продолжится.

Он не исключил военного вмешательства для борьбы с террористами. Президент Нигерии Бола Тинубу опроверг эти обвинения, заявив, что страна обеспечивает свободу вероисповедания и не поддерживает религиозные преследования.

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