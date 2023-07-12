Handelsblatt: Германия вышла из проекта по созданию центра по ремонту танков Leopard в Польше

Берлин и Варшава не достигли соглашения о создании в Польше центра по техническому обслуживанию и восстановлению танков Leopard, используемых в боевых действиях в Украине, сообщила газета Handelsblatt, передает ТАСС.

ФРГ отклонила предложение о строительстве такого центра по причине завышенных финансовых требований польской стороны. За первичную проверку оборудования танка государственная польская компания PGZ хотела взять более 100 тыс. евро, в то же время в Германии такая услуга стоит всего около 12 тыс. евро. При этом планировалось, что расходы на ремонт Leopard возьмет на себя правительство Германии.