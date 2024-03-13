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ХАМАС согласилось на план перемирия от США

13 марта 2024 07:52
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ХАМАС дало согласие на предложенный Соединенными Штатами Америки план перемирия, пишет ТАСС со ссылкой на арабский телеканал Al Arabiya.

Согласно сведениям телеканала, инициатива, предложенная США, включает остановку боевых действий на территории сектора Газа, а также планомерный возврат перемещенных лиц в жилые дома.

Представители ХАМАС в ближайшее время прибудут в Каир, чтобы обсудить детали сделки и сроки ее реализации. Так, сторонникам движения предлагается продление перемирия в секторе Газа в обмен на осуществление освобождения части заложников, которые удерживаются в анклаве.

# Международная политика

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