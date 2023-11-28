ХАМАС пообещал отпустить 20 заложников – эти известия опровергли сообщения о нарушении перемирия

Израиль и ХАМАС ведут переговоры об освобождении новой партии заложников. Как стало известно, боевики движения пообещали, что отпустят 20 удерживаемых израильтян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свою очередь Израиль освободит из тюрем по меньшей мере 60 палестинцев. Это известие опровергло появившиеся ранее в арабских СМИ сообщение о якобы нарушении израильской армией начавшегося 28 ноября двухдневного перемирия.

Как заявили в МИД Катара, который является посредником в переговорах, были зафиксированы лишь незначительные инциденты. ХАМАС продемонстрировал, что соблюдает все условия режима прекращения огня. Более того, боевики заявили о готовности обсудить и освобождение удерживаемых израильских военных, что даже не предусматривалось соглашением. Однако на более жестких условиях. Что именно они потребуют взамен, пока не известно. При этом Катар заявил, что будет добиваться продления перемирия, но это будет зависеть от способности ХАМАС освободить заложников.