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ХАМАС полностью потерял контроль над Газой

14 ноября 2023 17:54
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Число жертв палестино-израильского конфликта приближается к 13 тысячам. ХАМАС полностью потерял контроль над Газой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС полностью потерял контроль над Газой-1

Армия Израиля продолжает уничтожать стратегические объекты движения. В их числе многочисленные тоннели, где находился центр управления и контроля группировки. Члены движения перемещаются в южную часть анклава, сообщают местные СМИ. Сейчас там безопаснее. Туда же продолжают эвакуироваться и мирные жители. Покинуть север люди могут во время гуманитарных пауз. Их Израиль объявляет на 4 часа в день. В секторе по-прежнему критическая ситуация с едой, водой и топливом. Ранее оставили регион сотрудники учреждения ООН. Ближневосточное агентство организации и ВОЗ больше не предоставляют услуги в секторе Газа.

# Международная политика # Фотофакт

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