ХАМАС полностью потерял контроль над Газой

Армия Израиля продолжает уничтожать стратегические объекты движения. В их числе многочисленные тоннели, где находился центр управления и контроля группировки. Члены движения перемещаются в южную часть анклава, сообщают местные СМИ. Сейчас там безопаснее. Туда же продолжают эвакуироваться и мирные жители. Покинуть север люди могут во время гуманитарных пауз. Их Израиль объявляет на 4 часа в день. В секторе по-прежнему критическая ситуация с едой, водой и топливом. Ранее оставили регион сотрудники учреждения ООН. Ближневосточное агентство организации и ВОЗ больше не предоставляют услуги в секторе Газа.