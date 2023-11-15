ХАМАС отрицает, что использовал больницу и пациентов в качестве живого щита против армии Израиля

Израильская армия продолжает зачистку главной больницы Газы «Аш-Шифа» от спрятавшихся там вооруженных подразделений ХАМАС. В самом движении отрицают, что использовали клинику и пациентов в качестве живого щита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории медицинского центра сейчас могут находиться 9 000 человек – персонал, больные, раненые и мирные жители. Чтобы не допустить гибели мирных жителей, ЦАХАЛ организовал их массовую эвакуацию. По данным ВОЗ, сейчас в секторе из-за отсутствия топлива и разрушений не работают 22 из 36 больниц. В оставшихся не хватает лекарств и материалов для проведения жизненно важных операций.