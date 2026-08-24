Хакеры остановили работу электростанции в Великобритании

Впервые в истории в результате масштабной беспрецедентной кибератаки была остановлена работа электростанции. Инцидент случился в Великобритании. Местные СМИ пишут, что нападение на энергосистему совершили хакеры, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электростанция не работала четыре дня. Объект относительно небольшой, поэтому сбой не повлиял на общую систему энергоснабжения страны. По словам экспертов, вероятной целью атаки было не причинение реального ущерба, а демонстрация того, что Иран может получать доступ к системам в Великобритании и выводить из строя объекты критической инфраструктуры. После инцидента власти проинформировали руководителей энергетических компаний и направили рекомендации по усилению киберзащиты энергообъектов.