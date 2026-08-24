Прямой эфир

Хакеры остановили работу электростанции в Великобритании

24 августа 2026 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Впервые в истории в результате масштабной беспрецедентной кибератаки была остановлена работа электростанции. Инцидент случился в Великобритании. Местные СМИ пишут, что нападение на энергосистему совершили хакеры, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хакеры остановили работу электростанции в Великобритании-2

Электростанция не работала четыре дня. Объект относительно небольшой, поэтому сбой не повлиял на общую систему энергоснабжения страны. По словам экспертов, вероятной целью атаки было не причинение реального ущерба, а демонстрация того, что Иран может получать доступ к системам в Великобритании и выводить из строя объекты критической инфраструктуры. После инцидента власти проинформировали руководителей энергетических компаний и направили рекомендации по усилению киберзащиты энергообъектов.

# Великобритания

Другие новости рубрики

Все новости
В Казахстане прошли выборы в новый однопалатный парламент
24 августа 2026 07:55

В Казахстане прошли выборы в новый однопалатный парламент

В Греции в центре содержания мигрантов произошли столкновения с полицией
24 августа 2026 07:36

В Греции в центре содержания мигрантов произошли столкновения с полицией

В Бельгии из-за лесного пожара взорвались снаряды времен Второй мировой войны
24 августа 2026 07:32

В Бельгии из-за лесного пожара взорвались снаряды времен Второй мировой войны