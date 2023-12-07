Так, по данным палестинского Министерства здравоохранения, девять человек погибли, еще несколько получили ранения при попадании ракеты в жилой дом в Рафахе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить огонь в секторе Газа с гуманитарными целями. Он просит Совбез провести заседание уже на этой неделе, чтобы обсудить этот вопрос. Гутерриш сослался на статью 99 Устава организации, которая позволяет ему довести до сведения Совета Безопасности «любой вопрос, который может угрожать поддержанию международного мира и безопасности». И добавил, что делает это впервые с тех пор, как стал генеральным секретарем в 2017 году.