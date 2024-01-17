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Густой смог в Индии нарушил работу аэропортов – задержано более 160 рейсов

17 января 2024 06:28
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В Индии из-за тумана нарушена работа аэропортов. Смог окутал в основном север страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Густой смог в Индии нарушил работу аэропортов – задержано более 160 рейсов-1

Плохая видимость заставила перевозчиков отменить или задержать более 160 рейсов. Сбои отмечены и в железнодорожном сообщении. Многие поезда оказались задержаны. Некоторые пассажиры ночевали на земле у костров. По прогнозам синоптиков, проблема сохранится как минимум до конца недели. Отметим, самая низкая температура в Нью-Дели этой зимой была зафиксирована 15 января – всего около трех градусов.

# Погода

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