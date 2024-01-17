Густой смог в Индии нарушил работу аэропортов – задержано более 160 рейсов

Плохая видимость заставила перевозчиков отменить или задержать более 160 рейсов. Сбои отмечены и в железнодорожном сообщении. Многие поезда оказались задержаны. Некоторые пассажиры ночевали на земле у костров. По прогнозам синоптиков, проблема сохранится как минимум до конца недели. Отметим, самая низкая температура в Нью-Дели этой зимой была зафиксирована 15 января – всего около трех градусов.