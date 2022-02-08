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Густой дым вызвал панику. В торговом павильоне Владивостока произошёл пожар

08 февраля 2022 12:44
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Новости России. Пожар в торговом павильоне Владивостока. Возгорание произошло недалеко от рынка, где торгуют продуктами и бытовой химией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Густой дым вызвал панику. В торговом павильоне Владивостока произошёл пожар-1

Благо, загорелся отдельно стоящий павильон и пламя не перекинулось на соседние постройки, хотя густой черный дым окутал близлежащие здания и создал панику. Информации по пострадавшим пока нет.  

# Пожар # Фотофакт

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