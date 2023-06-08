Новости США. На востоке США отменены десятки авиарейсов, закрыты два крупных аэропорта, школам запретили проводить занятия на свежем воздухе. Причиной экстренных мер стали пожары, которые полыхают в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Густой дым накрыл Вашингтон и Нью-Йорк. Там местами видимость не превышает несколько сотен метров. Людей попросили носить маски и по возможности не выходить из дома. Власти Нью-Йорка назвали ситуацию чрезвычайным кризисом, отметив, что индекс загрязнения воздуха в некоторых регионах штата в восемь раз превышает норму.