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Гурбангулы Бердымухамедов получил удостоверение президента

17 февраля 2017 19:42
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Новости Туркменистана. В столице Туркменистана прошла инаугурация президента страны. Гурбангулы Бердымухамедов принес присягу на торжественной церемонии во Дворце конгрессов, после этого ему вручили удостоверение президента.

Теперь в течение месяца главе государства предстоит сформировать правительство.

Выборы в Туркменистане прошли в 12 февраля. За Гурбангулы Бердымухамедова проголосовало около 98% избирателей. Это его третий срок на посту Президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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