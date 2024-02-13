Украинская армия оказалась напрочь лишена бронетехники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк. Она добавила, что противник бережет и свою технику.

По сообщениям The Washington Post и Financial Times, в украинских войсках наблюдается нехватка пехоты, амуниции и дронов, а сами вооруженные силы физически и морально истощены. Ранее украинский президент Владимир Зеленский также признал наличие этих проблем и заявил, что ресурсы мирового ВПК недостаточны для сопротивления российской армии.

Верховная рада Украины приняла законопроект о призыве на срочную службу, который должен решить эти вопросы, но вызвал осуждение за коррупционные проявления и несоответствие конституции. Российский президент Владимир Путин говорит, что киевский режим отправляет людей на уничтожение, и военные Украины признают, что этот путь является тупиковым. При этом в Минобороны РФ отметили, что поставка западного вооружения и использование стратегического резерва ВСУ не изменили ситуацию на поле боя.