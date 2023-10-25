Гуманитарные организации прекратят работу в Газе, если Израиль не разрешит поставлять топливо – ООН

Горючее закончится к концу этого дня, что грозит местным жителям катастрофой. Без него не могут работать опреснительные установки, насосы и генераторы в больницах. Врачи жалуются, что им приходится оказывать помощь раненым под светом фонариков. Несмотря на это, ЦАХАЛ отклонил требования ООН и заявил, что горючее не попадет в Газу, так как его будет использовать ХАМАС в военных целях. Между тем конфликт становится все масштабнее и затрагивает другие страны. Израильская армия сообщила о нанесении ударов по нескольким военным целям в Сирии после того, как оттуда были выпущены ракеты по израильским городам. Сообщается о восьми погибших сирийских военных.