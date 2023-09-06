Губернатор Запорожской области Балицкий: российские войска оставили Работино

Российские войска оставили село Работино в Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале врио губернатора региона Евгения Балицкого.

Губернатор Запорожской области поясняет, что село Работино в следствие больших и продолжительных боев практически существует только на карте. Соответственно войска РФ приняли решение отойти на холмы, оставив противника в воронке, внизу. Несмотря на то, что данный населенный пункт не находится под контролем ВС России, такое расположение на данный момент является более удачным для войск.