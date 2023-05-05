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Губернатор Бали инициирует ввести ограничение на туризм на 100 лет

05 мая 2023 12:00
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С инициативой ввести ограничение на массовый туризм на Бали на сто лет выступил Вайан Костер, губернатор острова, сообщает РИА Новости.

В своем послании губернатор выражал беспокойство в связи с частыми правонарушениями и проявлением пренебрежения к традициям местных жителей со стороны приезжающих на остров иностранцев. Он уверен, что поддержание массового потока отдыхающих приведет к возрастанию количества ситуаций, когда приезжие незаконно разворачивают бизнес или трудоустраиваются. 

Губернатор инициировал создание системы туристических квот для выявления наибольшего количества «качественных туристов», которых могут разместить отели острова. Он также высказался за то, чтобы подавать заявку на получение соответствующего пермита за год до предполагаемого путешествия. Только в 2023 году с территории острова было выдворено 96 иностранцев.

# Международная политика

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