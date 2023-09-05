Guardian: впервые за 30 лет британский танк Challenger 2 уничтожен в бою

Впервые за почти 30 лет эксплуатации был уничтожен в бою британский танк Challenger 2. Об этом пишет газета Guardian, передает РИА Новости.

Видео с дымящейся машиной появилось в социальных сетях. Танк Challenger 2 вступил в строй британской армии в 1994 году. На веб-сайте британской сухопутной армии до сих пор утверждается, что Challenger 2 ни одного раза не терпел разгрома от рук противника. Сообщается, что в общей сложности Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2.

Ранее руководитель запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что под Запорожьем на Ореховском направлении ВС России был ликвидирован первый британский танк Challenger 2.