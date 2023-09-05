Прямой эфир

Guardian: впервые за 30 лет британский танк Challenger 2 уничтожен в бою

05 сентября 2023 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Впервые за почти 30 лет эксплуатации был уничтожен в бою британский танк Challenger 2. Об этом пишет газета Guardian, передает РИА Новости.

Видео с дымящейся машиной появилось в социальных сетях. Танк Challenger 2 вступил в строй британской армии в 1994 году. На веб-сайте британской сухопутной армии до сих пор утверждается, что Challenger 2 ни одного раза не терпел разгрома от рук противника. Сообщается, что в общей сложности Великобритания передала Украине 14 танков Challenger 2.

Ранее руководитель запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что под Запорожьем на Ореховском направлении ВС России был ликвидирован первый британский танк Challenger 2.

 

# Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что большая часть украинцев недовольна политикой Зеленского
05 сентября 2023 13:35

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что большая часть украинцев недовольна политикой Зеленского

Актёр Алексей Панин арестован в Эстонии
05 сентября 2023 13:12

Актёр Алексей Панин арестован в Эстонии

МИД РФ запросил разъяснения у Армении по ратификации Римского статута МУС
05 сентября 2023 12:49

МИД РФ запросил разъяснения у Армении по ратификации Римского статута МУС