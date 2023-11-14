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Guardian: миллионы британцев отключают холодильники ради экономии

14 ноября 2023 11:29
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В связи с ростом коммунальных тарифов многие семьи в Великобритании в целях экономии вынуждены выключать электрические устройства, в том числе и холодильники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Почти один миллион таких семей в мае этого года впервые встал перед подобной проблемой. В основном семьи с низким уровнем дохода экономят на продуктах питания, обогреве и одежде. 

В октябре в Великобритании четверть семей с низкими уровнями доходов брали кредиты на покупку продуктов, треть продавали имущество, а каждая шестая семья использовала коммунальные «теплые комнаты». По некоторым слухам, с апреля следующего года власть может заморозить пособия, в результате чего около 9 млн. домохозяйств потеряют часть своего ежемесячного дохода.

# Международная политика

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