Guardian: миллионы британцев отключают холодильники ради экономии

В связи с ростом коммунальных тарифов многие семьи в Великобритании в целях экономии вынуждены выключать электрические устройства, в том числе и холодильники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Почти один миллион таких семей в мае этого года впервые встал перед подобной проблемой. В основном семьи с низким уровнем дохода экономят на продуктах питания, обогреве и одежде.

В октябре в Великобритании четверть семей с низкими уровнями доходов брали кредиты на покупку продуктов, треть продавали имущество, а каждая шестая семья использовала коммунальные «теплые комнаты». По некоторым слухам, с апреля следующего года власть может заморозить пособия, в результате чего около 9 млн. домохозяйств потеряют часть своего ежемесячного дохода.