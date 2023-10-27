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Guardian: Евросоюз считает Венгрию растущей угрозой

27 октября 2023 10:36
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Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвала тревогу в Европейском союзе из-за его близких контактов с Москвой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Недавно Орбан встретился с российским лидером Владимиром Путиным и сравнивал Европейский союз с Советским Союзом, что вызывает опасения относительно доверия к Венгрии как к союзнику. Его нежелание подписывать ратификацию членства Швеции в НАТО усиливает изоляцию Венгрии в ЕС. Тем не менее у Орбана есть шанс повлиять на политику Евросоюза, поскольку в будущем году Венгрия будет председателем Совета ЕС.

# Международная политика # Виктор Орбан

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