Guardian: Евросоюз считает Венгрию растущей угрозой

Политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвала тревогу в Европейском союзе из-за его близких контактов с Москвой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Guardian.

Недавно Орбан встретился с российским лидером Владимиром Путиным и сравнивал Европейский союз с Советским Союзом, что вызывает опасения относительно доверия к Венгрии как к союзнику. Его нежелание подписывать ратификацию членства Швеции в НАТО усиливает изоляцию Венгрии в ЕС. Тем не менее у Орбана есть шанс повлиять на политику Евросоюза, поскольку в будущем году Венгрия будет председателем Совета ЕС.