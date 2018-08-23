Грузовые поезда столкнулись в Боснии и Герцеговине. Погибли два человека

Новости Боснии и Герцеговины. Два человека погибли в результате столкновения грузовых поездов в центральной части Боснии и Герцеговины. Еще один госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Боснии и Герцеговины. Два человека погибли в результате столкновения грузовых поездов в центральной части Боснии и Герцеговины. Еще один госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авария произошла при выполнении составами обходного маневра. Жертвами и пострадавшим стали машинисты и их помощники.
Прибывшим к месту ЧП спасателям пришлось разрезать обломки локомотивов, чтобы извлечь тела погибших. Сейчас здесь работают правоохранители и прокуратура. Движение по ветке остановлено.