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Грузовые поезда столкнулись в Боснии и Герцеговине. Погибли два человека

23 августа 2018 13:07
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Новости Боснии и Герцеговины. Два человека погибли в результате столкновения грузовых поездов в центральной части Боснии и Герцеговины. Еще один госпитализирован с тяжелыми травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовые поезда столкнулись в Боснии и Герцеговине. Погибли два человека-1

Авария произошла при выполнении составами обходного маневра. Жертвами и пострадавшим стали машинисты и их помощники.

Грузовые поезда столкнулись в Боснии и Герцеговине. Погибли два человека-4

Прибывшим к месту ЧП спасателям пришлось разрезать обломки локомотивов, чтобы извлечь тела погибших. Сейчас здесь работают правоохранители и прокуратура. Движение по ветке остановлено.

# Авария # Фотофакт

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