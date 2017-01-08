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Грузовик в Иерусалиме въехал в толпу около туристической набережной: пострадали ли белорусы – уточняется

08 января 2017 14:21
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Новости Израиля. Грузовик въехал в толпу прохожих в Иерусалиме. 4 человека погибли, 15 ранены. Практически берлинский сценарий теракта разыгран в центре города.

Всё произошло рядом с популярной у туристов набережной.

МИД Беларуси сейчас уточняет, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны.

На месте трагедии работают медики и полиция. Власти расценивают нападение как теракт. Водитель грузовика был убит, сообщили в программе Новости «24 часа». 

Игорь Торик, руководитель туристического бюро (Израиль):
Речь идёт об арабе с израильским гражданством, жителе Иерусалима. Поэтому мы знаем, что это не палестинский араб.

Это – человек, который рядом с нами работает, ходит, ест и так далее.

Это – далеко не первый раз, когда это происходит именно с арабом израильским  и, конечно, все в гневе, все возмущаются. Это – открытая площадка, там, к сожалению, невозможно оградить со всех сторон, поставить рамки. В общественных местах, разумеется, у нас есть проверки.  

# Теракт

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