Грузовик в Иерусалиме въехал в толпу около туристической набережной: пострадали ли белорусы – уточняется

Новости Израиля. Грузовик въехал в толпу прохожих в Иерусалиме. 4 человека погибли, 15 ранены. Практически берлинский сценарий теракта разыгран в центре города.

Всё произошло рядом с популярной у туристов набережной.

МИД Беларуси сейчас уточняет, есть ли среди пострадавших граждане нашей страны.

На месте трагедии работают медики и полиция. Власти расценивают нападение как теракт. Водитель грузовика был убит, сообщили в программе Новости «24 часа».

Игорь Торик, руководитель туристического бюро (Израиль):

Речь идёт об арабе с израильским гражданством, жителе Иерусалима. Поэтому мы знаем, что это не палестинский араб.

Это – человек, который рядом с нами работает, ходит, ест и так далее.

Это – далеко не первый раз, когда это происходит именно с арабом израильским и, конечно, все в гневе, все возмущаются. Это – открытая площадка, там, к сожалению, невозможно оградить со всех сторон, поставить рамки. В общественных местах, разумеется, у нас есть проверки.