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Грузия отложила старт переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года

29 ноября 2024 07:31
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Грузия не станет обсуждать вопрос о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года и откажется от всех грантов из бюджета ЕС до этой даты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Ираклий Кобахидзе. Об этом пишет РИА Новости.

Он добавил, что власти приложат все усилия для вступления в ЕС в 2030 году. Кобахидзе подчеркнул, что попытки европолитиков представить отношения с Брюсселем как однобокие и оскорбления с их стороны неприемлемы для Грузии. Он также добавил, что Европарламент стал орудием шантажа, и это позор для ЕС. 

По его мнению, европейские политики используют гранты и кредиты для оказания давления на Грузию, что особенно было заметно перед выборами 2021 года. По мнению Кобахидзе, с начала переговоров до вступления в ЕС пройдет полтора-два года, но до 2030 года расширение ЕС не планируется.

# Международная политика

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