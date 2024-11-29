Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС

Грузия отказалась от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грузия отказалась от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До этого срока власти отрекаются от получения любых грантов от европейского объединения. Об этом заявил премьер-министр страны. Глава правительства объяснил, что обсуждение европейского будущего стало инструментом для раскола общества.
Тем не менее Кобахидзе отметил, что обязанность правительства – сделать Грузию полноправным членом семьи ЕС. Достичь этого планируют в 2030 году. Сейчас отношения Тбилиси и Евросоюза напряженные. Европарламент принял резолюцию с призывом повторно провести парламентские выборы «под тщательным международным контролем». А правящую партию обвинили в отступлении от демократии.
Новость о приостановке переговоров по вступлению в ЕС вызвала массовые протесты в столице. Жители собрались у здания парламента с вечера. Присоединилась к ним и президент Грузии Зурабишвили. Статус мирных демонстраций они утратили быстро. Между полицией и активистами произошли стычки. Правоохранители пытались оттеснить оппозиционеров от боковых входов в здание парламента.
После этого протестующие стали строить баррикады и жечь костры. Для разгона разъяренной толпы были брошены водометы и полицейский спецназ. Ожесточенные столкновения длились всю ночь и закончились лишь несколько часов назад. По сообщениям СМИ, акции протеста прошли не только в Тбилиси, но и других крупных городах страны.