Прямой эфир

Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС

29 ноября 2024 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Грузия отказалась от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС-2

До этого срока власти отрекаются от получения любых грантов от европейского объединения. Об этом заявил премьер-министр страны. Глава правительства объяснил, что обсуждение европейского будущего стало инструментом для раскола общества. 

Тем не менее Кобахидзе отметил, что обязанность правительства – сделать Грузию полноправным членом семьи ЕС. Достичь этого планируют в 2030 году. Сейчас отношения Тбилиси и Евросоюза напряженные. Европарламент принял резолюцию с призывом повторно провести парламентские выборы «под тщательным международным контролем». А правящую партию обвинили в отступлении от демократии.

Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС-4

Новость о приостановке переговоров по вступлению в ЕС вызвала массовые протесты в столице. Жители собрались у здания парламента с вечера. Присоединилась к ним и президент Грузии Зурабишвили. Статус мирных демонстраций они утратили быстро. Между полицией и активистами произошли стычки. Правоохранители пытались оттеснить оппозиционеров от боковых входов в здание парламента.

После этого протестующие стали строить баррикады и жечь костры. Для разгона разъяренной толпы были брошены водометы и полицейский спецназ. Ожесточенные столкновения длились всю ночь и закончились лишь несколько часов назад. По сообщениям СМИ, акции протеста прошли не только в Тбилиси, но и других крупных городах страны.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Грузия отложила старт переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года
29 ноября 2024 07:31

Грузия отложила старт переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года

ЕС и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву очередного транша
29 ноября 2024 07:21

ЕС и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву очередного транша

Почти 30 человек погибли в результате оползней в Индонезии
29 ноября 2024 06:38

Почти 30 человек погибли в результате оползней в Индонезии