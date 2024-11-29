Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС

Грузия отказалась от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого срока власти отрекаются от получения любых грантов от европейского объединения. Об этом заявил премьер-министр страны. Глава правительства объяснил, что обсуждение европейского будущего стало инструментом для раскола общества.

Тем не менее Кобахидзе отметил, что обязанность правительства – сделать Грузию полноправным членом семьи ЕС. Достичь этого планируют в 2030 году. Сейчас отношения Тбилиси и Евросоюза напряженные. Европарламент принял резолюцию с призывом повторно провести парламентские выборы «под тщательным международным контролем». А правящую партию обвинили в отступлении от демократии.