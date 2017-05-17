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Группа вооруженных людей проникла в здание телерадиокомпании в Афганистане

17 мая 2017 10:40
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Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел недалеко от здания телерадиокомпании в Афганистане. Инцидент произошел в административном центре провинции Нангархар. После этого группа из четырех вооруженных людей проникла в офис и открыла стрельбу. Двоих злоумышленников удалось ликвидировать, одного – задержать, еще один пока продолжает оказывать сопротивление. Правоохранители готовятся к штурму. В результате нападения пострадали более 20 человек. Раненых доставили в ближайшие больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

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