Гробницы времён Древнего царства обнаружили в Египте

Новости Египта. В Египте обнаружено древнее захоронение. Гробницы эпохи Древнего царства были открыты рядом с пирамидами фараонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам археологов, старейшая из усыпальниц относится к временам пятой династии – это около 2500 лет до нашей эры. В захоронении обнаружили и множество артефактов. К примеру, наиболее значимыми находками считаются статуи владельца гробницы, а также его жены и сына.