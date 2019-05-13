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Гробницы времён Древнего царства обнаружили в Египте

13 мая 2019 07:25
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Новости Египта. В Египте обнаружено древнее захоронение. Гробницы эпохи Древнего царства были открыты рядом с пирамидами фараонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гробницы времён Древнего царства обнаружили в Египте-1

По словам археологов, старейшая из усыпальниц относится к временам пятой династии – это около 2500 лет до нашей эры. В захоронении обнаружили и множество артефактов. К примеру, наиболее значимыми находками считаются статуи владельца гробницы, а также его жены и сына.

Гробницы времён Древнего царства обнаружили в Египте-4

Власти Египта надеются, что такие исторические открытия помогут восстановить уровень туризма в стране, который резко снизился после терактов и политического кризиса.

Гробницы времён Древнего царства обнаружили в Египте-7

Гробницы времён Древнего царства обнаружили в Египте-9

# Археология # Фотофакт

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