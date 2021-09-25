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Грета Тунберг вернулась. К чему активистка призывала людей в центре Берлина?

25 сентября 2021 13:16
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Действия одного подростка в Европе привели к массовым выступлениям во многих городах. Шведская активистка Грета Тунберг вернулась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грета Тунберг вернулась. К чему активистка призывала людей в центре Берлина?-1

Самую массовую манифестацию 24 сентября она собрала в Берлине. В центр немецкой столицы пришли десятки тысяч человек. Их целью было обратить внимание правительства на проблему изменений климата.

Грета Тунберг вернулась. К чему активистка призывала людей в центре Берлина?-4

Впрочем, многие здесь зарабатывали и политические бонусы. 26 сентября пройдут выборы в Бундестаг, и немецкие «Зеленые» в числе лидеров опросов среди электората.

Грета Тунберг вернулась. К чему активистка призывала людей в центре Берлина?-7

Организаторы не скрывали: манифестация должна была повлиять на настроения избирателей.

# Акции протеста # Фотофакт

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