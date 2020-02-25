Греки устроили массовые беспорядки из-за строительства лагеря для мигрантов

Новости Греции. На греческих островах Лесбос и Хиос произошли очередные массовые столкновения между местными жителями и полицией. Причина – строительство лагеря для мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди, выступающие против такого соседства, попытались помешать выгрузить технику для постройки. В результате начались беспорядки. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.