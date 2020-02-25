Прямой эфир

Греки устроили массовые беспорядки из-за строительства лагеря для мигрантов

25 февраля 2020 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. На греческих островах Лесбос и Хиос произошли очередные массовые столкновения между местными жителями и полицией. Причина – строительство лагеря для мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греки устроили массовые беспорядки из-за строительства лагеря для мигрантов-1

Люди, выступающие против такого соседства, попытались помешать выгрузить технику для постройки. В результате начались беспорядки. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Греки устроили массовые беспорядки из-за строительства лагеря для мигрантов-4

На территории Греции уже находится около 150 тысяч мигрантов. В планах властей построить закрытые лагеря на 20 тысяч мест на пяти островах.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии 18 детей пострадали при наезде на праздничную толпу
25 февраля 2020 13:43

В Германии 18 детей пострадали при наезде на праздничную толпу

Коронавирус стал причиной изоляции около 1000 туристов на Тенерифе
25 февраля 2020 13:34

Коронавирус стал причиной изоляции около 1000 туристов на Тенерифе

Древний турецкий город будет затоплен из-за строительства ГЭС
25 февраля 2020 11:45

Древний турецкий город будет затоплен из-за строительства ГЭС