Греция предложила ввести «паспорта здоровья» для туристов

Новости Греции. Предполагается, что каждый путешественник перед поездкой в Грецию должен будет сделать тест на наличие коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению министра туризма, основная задача в 2020 году – обеспечить безопасный въезд и выезд граждан.

Открытие торговых и деловых центров Дубая и Абу-Даби пройдёт в четыре этапа

По его словам, сезон-2020 начнется в июле и продлится до сентября. Лишь по предварительным подсчетам реабилитация туристической отрасли из-за пандемии коронавируса займет не менее 10 лет.