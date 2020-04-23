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Греция предложила ввести «паспорта здоровья» для туристов

23 апреля 2020 09:01
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Новости Греции. Предполагается, что каждый путешественник перед поездкой в Грецию должен будет сделать тест на наличие коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греция предложила ввести «паспорта здоровья» для туристов-1

По мнению министра туризма, основная задача в 2020 году – обеспечить безопасный въезд и выезд граждан.

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По его словам, сезон-2020 начнется в июле и продлится до сентября. Лишь по предварительным подсчетам реабилитация туристической отрасли из-за пандемии коронавируса займет не менее 10 лет.

Греция предложила ввести «паспорта здоровья» для туристов-4

# Коронавирус # Фотофакт

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