Греция намерена передать Украине 32 истребителя F-16 для замены на новые

Греческое Министерство обороны собирается реализовать 108 старых боевых самолетов разных типов, в том числе 32 истребителя F-16, Mirage 2000 и F-4 Phantom, дабы заменить их на новые. Об этом пишет РИА Новости.

Потенциальные покупатели могут быть из стран Латинской Америки, США, Индии и Украины. В случае удачной продажи Греция приступит к закупке современных французских истребителей Rafale F4R и начнет программу модернизации Viper Block 50. К 2030 году страна намерена иметь 200 современных военных самолетов поколений 4,5 и 5.