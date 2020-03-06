Прямой эфир

Греция хочет депортировать мигрантов, которые прибыли в страну после 1 марта

06 марта 2020 08:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Афины планируют депортировать прибывших после 1 марта мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данные о беженцах, которые незаконно проникли на территорию страны, не будут фиксироваться и они не смогут подать прошение о предоставлении убежища.

Греция хочет депортировать мигрантов, которые прибыли в страну после 1 марта-1

Напомним, тысячи мигрантов отправились в Грецию после того, как Турция в конце февраля заявила, что открывает свою границу, несмотря на соглашение с ЕС. Теперь Анкара и Афины обвиняют друг друга в применении чрезмерной силы на своих общих границах. За неделю греческие стражи правопорядка предотвратили свыше 35 тысяч попыток проникновения беженцев из Турции. Задержаны почти 300 человек, их отправили в центры содержания.

За незаконное проникновению на территории Греции каждого мигранта суд приговорил к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 10 тысяч евро.

Греция хочет депортировать мигрантов, которые прибыли в страну после 1 марта-4

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания и Евросоюз не договорились по торговым вопросам. Какие споры возникли?
06 марта 2020 08:31

Великобритания и Евросоюз не договорились по торговым вопросам. Какие споры возникли?

Мужчина взломал сайт авикомпании и путешествовал бесплатно бизнес-классом. Но его нашли
06 марта 2020 07:29

Мужчина взломал сайт авикомпании и путешествовал бесплатно бизнес-классом. Но его нашли

В Казани строительная люлька с пятью рабочими сорвалась с 10-этажного дома
06 марта 2020 07:26

В Казани строительная люлька с пятью рабочими сорвалась с 10-этажного дома