Греция хочет депортировать мигрантов, которые прибыли в страну после 1 марта

Новости Греции. Афины планируют депортировать прибывших после 1 марта мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данные о беженцах, которые незаконно проникли на территорию страны, не будут фиксироваться и они не смогут подать прошение о предоставлении убежища.

Напомним, тысячи мигрантов отправились в Грецию после того, как Турция в конце февраля заявила, что открывает свою границу, несмотря на соглашение с ЕС. Теперь Анкара и Афины обвиняют друг друга в применении чрезмерной силы на своих общих границах. За неделю греческие стражи правопорядка предотвратили свыше 35 тысяч попыток проникновения беженцев из Турции. Задержаны почти 300 человек, их отправили в центры содержания.

За незаконное проникновению на территории Греции каждого мигранта суд приговорил к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 10 тысяч евро.