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Гражданин Марокко: установлена личность исполнителя неудавшегося теракта в Брюсселе

21 июня 2017 13:52
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Новости Бельгии. Установлена личность террориста, который пытался устроить взрыв на Центральном вокзале Брюсселя. По некоторым данным, это гражданин Марокко, проживавший в коммуне Моленбек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом же районе жили, в частности, исполнители терактов в Париже в 2015 и в Брюсселе в 2016 году.

Напомним, попытка теракта на Центральном вокзале бельгийской столицы произошла 20 июня. У касс вокзала мужчина дважды пытался взорвать мощное устройство, однако заряд не сработал. Произошли лишь небольшие взрывы. Исполнителя ликвидировал военный патруль. Рядом с экстремистом нашли чемодан, начиненный гвоздями и газовыми баллонами.

# Теракт

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