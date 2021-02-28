Грабили магазины, били окна, бросали петарды в полицейских. В Барселоне протестующие устроили погромы

Новости Испании. Не менее 10 человек были задержаны в Барселоне в ходе беспорядков после акции в поддержку арестованного рэпера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали не менее четырех человек.
Новости Испании. Не менее 10 человек были задержаны в Барселоне в ходе беспорядков после акции в поддержку арестованного рэпера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали не менее четырех человек.
Группы протестующих в капюшонах бросали петарды и другие предметы в полицейских.
Демонстранты подожгли мусорные контейнеры и фургон городской гвардии, выбили окна зданий.
Участники беспорядков также начали грабить местные магазины и попытались устроить пожар в одном из отелей.