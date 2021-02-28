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Грабили магазины, били окна, бросали петарды в полицейских. В Барселоне протестующие устроили погромы

28 февраля 2021 11:53
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Новости Испании. Не менее 10 человек были задержаны в Барселоне в ходе беспорядков после акции в поддержку арестованного рэпера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали не менее четырех человек.

Грабили магазины, били окна, бросали петарды в полицейских. В Барселоне протестующие устроили погромы-1

Группы протестующих в капюшонах бросали петарды и другие предметы в полицейских.

Грабили магазины, били окна, бросали петарды в полицейских. В Барселоне протестующие устроили погромы-4

Демонстранты подожгли мусорные контейнеры и фургон городской гвардии, выбили окна зданий.

Грабили магазины, били окна, бросали петарды в полицейских. В Барселоне протестующие устроили погромы-7

Участники беспорядков также начали грабить местные магазины и попытались устроить пожар в одном из отелей.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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