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ГПК: Украина наращивает группировку войск на границе с Беларусью

20 июня 2024 15:00
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В зоне действия Житомирского пограничного отряда Украины усиливается группировка вооруженных формирований ВСУ, в том числе силы специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет в Telegram-канале.

На прилегающей территории концентрируются части с тяжелым вооружением. Пограничная служба Беларуси на границе с Украиной действует в усиленном режиме, реагируя на происходящие изменения и повышая плотность прикрытия границы с использованием маневренных групп южного направления.

Также в ведомстве отмечают, что предпринимаются дополнительные меры по контролю границы.

# Государственная граница Беларуси

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