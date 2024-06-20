ГПК: Украина наращивает группировку войск на границе с Беларусью

В зоне действия Житомирского пограничного отряда Украины усиливается группировка вооруженных формирований ВСУ, в том числе силы специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет в Telegram-канале.

На прилегающей территории концентрируются части с тяжелым вооружением. Пограничная служба Беларуси на границе с Украиной действует в усиленном режиме, реагируя на происходящие изменения и повышая плотность прикрытия границы с использованием маневренных групп южного направления.

Также в ведомстве отмечают, что предпринимаются дополнительные меры по контролю границы.