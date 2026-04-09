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ГПК: более 800 фур и 750 авто ожидают въезда в Польшу и Литву

09 апреля 2026 11:11
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ГПК: более 800 фур и 750 авто ожидают въезда в Польшу и Литву-0

Более 800 грузовиков и около 750 легковых автомобилей ожидают въезда в Польшу и Литву. Об этом пишет Госпогранкомитет.

На польском направлении на контрольно-пропускных пунктах «Бобровники» и «Кукурузники» скопилось около 600 грузовиков, в то время как за день через них проходит лишь около трети обычного потока.

Очередь из легковых автомобилей превышает 680 единиц, и около 33% из них также были обработаны.

Более 200 грузовых автомобилей и около 70 легковых автомобилей ожидают прибытия в литовском направлении в пунктах пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай». Пропускная способность составляет менее трети для грузовых перевозок и около 60% для пассажирских.

Фото: pixabay

# Граница # Государственная граница Беларуси

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