Готовность немцев покупать снизилась до рекордного уровня. Причём здесь украинский кризис?

Новости Германии. В Германии резко упал индекс потребительского настроения. Это показатель отношения жителей к состоянию экономики и готовность покупать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ФРГ он упал до рекордных 26,5 пункта. Людей очень тревожит снижение их благосостояния из-за резкого роста цен. По крайней мере об этом заявили 9 из 10 опрошенных немцев. 80 % респондентов больше всего пугает повышение стоимости продуктов. Разумеется, что эти факторы никак не могут поднять настроение потребителей.