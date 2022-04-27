Готовность немцев покупать снизилась до рекордного уровня. Причём здесь украинский кризис?
Новости Германии. В Германии резко упал индекс потребительского настроения. Это показатель отношения жителей к состоянию экономики и готовность покупать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ФРГ он упал до рекордных 26,5 пункта. Людей очень тревожит снижение их благосостояния из-за резкого роста цен. По крайней мере об этом заявили 9 из 10 опрошенных немцев. 80 % респондентов больше всего пугает повышение стоимости продуктов. Разумеется, что эти факторы никак не могут поднять настроение потребителей.
Рольф Бюеркль, экономист:
Очень решающим моментом для мрачного настроения потребителей является текущая инфляция, которая в первую очередь обусловлена ценами на энергоносители. В последние недели мы наблюдаем резкое повышение цен на мазут, газ и бензин. В результате инфляция в Германии в настоящее время превысила 7%. Это самый высокий уровень, который мы видели за 40 лет. Это снижает покупательную способность.
По мнению экспертов, восстановление благоприятного потребительского климата в Германии может стать возможным лишь после окончания украинского кризиса. Только когда вернется спокойствие, люди вновь будут готовы тратить больше денег.