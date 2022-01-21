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Готовить её совсем несложно. Что в Таиланде считают пищей будущего?

21 января 2022 07:09
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Новости Таиланда. Таиланд переживает настоящий бум медузоловства. Все потому, что эти морские существа считаются пищей будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовить её совсем несложно. Что в Таиланде считают пищей будущего?-1

Питательную хрустящую медузу в Юго-Восточной Азии потребляют издавна. А одна из крупнейших медузоперерабатывающих фабрик королевства ежедневно выдает по 3 тонны продукта. Его отправляют на экспорт не только в соседние страны, но и за океан, например, в США. Там медузу тщательно чистят не только от грязи и песка, но и от кусочков пластика. Щупальца отделяют – они тоже съедобны. А голову и шляпку высушивают или маринуют.

Готовить её совсем несложно. Что в Таиланде считают пищей будущего?-4

В ресторанах из медузы готовы сделать все что угодно: фрикадельки, салат или лапшу. Щупальца идут как мини-шашлычки. Также из медуз можно сделать карамель и даже мороженое. Да и готовить их совсем несложно. Сушеную или маринованную нужно выдержать в холодной воде, а затем кинуть в кипяток меньше чем на минуту. Кроме того, эта масса богата белками и углеводами. А благодаря тому, что медузы фильтруют океанскую воду, в их тканях оседает множество полезных микроэлементов.

# Еда # Фотофакт

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