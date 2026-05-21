Государственный контроль Литвы констатировал нехватку резервов

По итогам апрельской проверки Государственный контроль Литвы пришел к неутешительному выводу: страна не готова к возможным кризисам и военным конфликтам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резервы – и стратегические, и тактические – отсутствуют как для армии, так и для гражданского населения. Гуманитарные запасы в городах пополнены лишь на 15-20 % вместо требуемых по закону 70-80 %. Острая нехватка наблюдается в нескольких сферах: топлива (его не хватит для эвакуации уязвимых групп населения), жизненно необходимых лекарств и продовольствия – их объемы далеки от безопасного уровня.