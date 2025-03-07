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Государственный долг Литвы приблизился к 50% от ВВП

07 марта 2025 16:55
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Литва рассматривает возможность взять в долг. Литовские чиновники собираются воспользоваться фондом Еврокомиссии, который предоставит 150 миллиардов евро членам Европейского союза для инвестиций в оборону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственный долг Литвы приблизился к 50% от ВВП-2

По словам премьера Литвы, условия реализации этой меры стоит еще взвесить. Странам в любом случае придется возвращать долг, а заодно и увеличивать дефицит государственного бюджета. А по итогам 2024 года госдолг Литвы уже приблизился к 50 % от ВВП. Напомним, Еврокомиссия уже утвердила план, цель которого – мобилизовать около 800 миллиардов евро на оказание срочной военной поддержки Украине. В рамках этого договора предусмотрена и помощь странам ЕС в увеличении расходов на милитаризацию.

# Международная политика

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