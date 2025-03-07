Государственный долг Литвы приблизился к 50% от ВВП

По словам премьера Литвы, условия реализации этой меры стоит еще взвесить. Странам в любом случае придется возвращать долг, а заодно и увеличивать дефицит государственного бюджета. А по итогам 2024 года госдолг Литвы уже приблизился к 50 % от ВВП. Напомним, Еврокомиссия уже утвердила план, цель которого – мобилизовать около 800 миллиардов евро на оказание срочной военной поддержки Украине. В рамках этого договора предусмотрена и помощь странам ЕС в увеличении расходов на милитаризацию.