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Государственная компания Ганы не может расплатиться с фермерами за поставленные бобы

22 мая 2026 07:38
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В Гане – одном из крупнейших производителей какао в мире – назревает серьезный кризис. Государственная закупочная компания, отвечающая за прием бобов у фермеров, столкнулась с тяжелым финансовым положением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи производителей какао по всей стране уже несколько недель ждут выплат за урожай, который давно сдан на склады.

Фермеры говорят: задержки ставят под угрозу новый сезон. Доходы от какао – это не только жизнь семьи, но и оплата труда рабочих, обслуживание кредитов и подготовка плантаций.

Ибрагим Боатенг, фермер:
Производить какао становится все труднее. Когда нам не платят вовремя – это бьет по всему хозяйству.

Коджо Ахиакпа, аналитик рынка:
Компания накопила долг в 60 миллионов долларов. Из-за ее паралича фермеры в 127 округах не могут получить деньги за более чем 9 тысяч мешков какао.

Государственная компания Ганы не может расплатиться с фермерами за поставленные бобы-2

Кризис разразился на фоне падения мировых цен на какао после рекордных скачков два года назад. Спрос со стороны шоколадных производителей остается низким. Эксперты предупреждают: если закупки продолжат замедляться, это ударит по экспортной выручке Ганы и всей экономике страны. Регулятор отрасли пытается стабилизировать ситуацию и планирует привлечь миллиард долларов через внутренние облигации, чтобы расплатиться с фермерами и подготовиться к новому сезону.

Аналитики настаивают на реформах – от сокращения функций компании до борьбы с нелегальной добычей золота, которая уничтожает какао-плантации. А пока там фермеры продолжают сушить бобы и готовиться к следующему урожаю. Но без надежных покупателей и своевременных выплат многие могут просто не пережить сезон.

# Международная политика

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