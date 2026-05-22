Государственная компания Ганы не может расплатиться с фермерами за поставленные бобы

В Гане – одном из крупнейших производителей какао в мире – назревает серьезный кризис. Государственная закупочная компания, отвечающая за прием бобов у фермеров, столкнулась с тяжелым финансовым положением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи производителей какао по всей стране уже несколько недель ждут выплат за урожай, который давно сдан на склады.

Фермеры говорят: задержки ставят под угрозу новый сезон. Доходы от какао – это не только жизнь семьи, но и оплата труда рабочих, обслуживание кредитов и подготовка плантаций.

Ибрагим Боатенг, фермер:

Производить какао становится все труднее. Когда нам не платят вовремя – это бьет по всему хозяйству.

Коджо Ахиакпа, аналитик рынка:

Компания накопила долг в 60 миллионов долларов. Из-за ее паралича фермеры в 127 округах не могут получить деньги за более чем 9 тысяч мешков какао.