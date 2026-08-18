Госстат КНР: экономика Китая сохраняла стабильность в первые 7 месяцев 2026-го

Экономика Китая в первые семь месяцев 2026 года сохраняла устойчивость, а ключевым драйвером стали высокотехнологичные и инновационные отрасли. По данным Госстата, промышленность продолжила расширение, особенно в производстве оборудования и технологичных сегментах. Высокотехнологичный сектор показал наиболее заметный прирост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потребительский сектор также укреплялся – продажи товаров и услуг росли, а сфера услуг демонстрировала стабильное расширение. Наиболее активные направления – телекоммуникации, туризм, культура и индустрия досуга. Технологичные отрасли формируют все больший вклад в экономический рост. Внешняя торговля товарами увеличилась более чем на 17 %, что подтверждает высокую активность экспортно‑импортного сектора. При этом инвестиции в основной капитал без учета недвижимости снизились, отражая структурные изменения в экономике. Рынок труда оставался стабильным, уровень безработицы – вблизи средних значений, а инфляция – умеренная. В целом данные Госстата показывают: Китай делает ставку на технологии, инновации и модернизацию ключевых отраслей, формируя новые драйверы роста.