Прямой эфир

Госстат КНР: экономика Китая сохраняла стабильность в первые 7 месяцев 2026-го

18 августа 2026 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экономика Китая в первые семь месяцев 2026 года сохраняла устойчивость, а ключевым драйвером стали высокотехнологичные и инновационные отрасли. По данным Госстата, промышленность продолжила расширение, особенно в производстве оборудования и технологичных сегментах. Высокотехнологичный сектор показал наиболее заметный прирост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госстат КНР: экономика Китая сохраняла стабильность в первые 7 месяцев 2026-го-2

Потребительский сектор также укреплялся – продажи товаров и услуг росли, а сфера услуг демонстрировала стабильное расширение. Наиболее активные направления – телекоммуникации, туризм, культура и индустрия досуга. Технологичные отрасли формируют все больший вклад в экономический рост. Внешняя торговля товарами увеличилась более чем на 17 %, что подтверждает высокую активность экспортно‑импортного сектора. При этом инвестиции в основной капитал без учета недвижимости снизились, отражая структурные изменения в экономике. Рынок труда оставался стабильным, уровень безработицы – вблизи средних значений, а инфляция – умеренная. В целом данные Госстата показывают: Китай делает ставку на технологии, инновации и модернизацию ключевых отраслей, формируя новые драйверы роста.

# Китай

Другие новости рубрики

Все новости
Около 700 тыс. пострадавших: во Франции произошла массовая утечка личных данных из-за кибератаки
18 августа 2026 06:55

Около 700 тыс. пострадавших: во Франции произошла массовая утечка личных данных из-за кибератаки

В результате оползня в Южной Корее погиб один человек
18 августа 2026 06:54

В результате оползня в Южной Корее погиб один человек

Рост производительности труда в Германии снизился в 7 раз за 30 лет
18 августа 2026 06:12

Рост производительности труда в Германии снизился в 7 раз за 30 лет