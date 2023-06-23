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Госдолг Великобритании превысил ВВП страны впервые за 62 года

23 июня 2023 14:06
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Новости Великобритании. Госдолг Британии превысил ВВП страны. С подобным Соединенное Королевство столкнулось впервые за 62 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг Великобритании превысил ВВП страны впервые за 62 года-1

Об этом свидетельствуют данные отчета Национальной статистической службы. По ее данным, в последний раз размер долга к ВВП превышал 100 % в марте 1961-го. Впрочем, экспертов сегодняшние показатели не удивляют. По словам специалистов, госдолг почти в три триллиона долларов – закономерность. Ведь в стране увеличились заимствования госсектора. Однако это не единственная проблема для экономики Королевства.

Накануне Банк Англии поднял учетную ставку до 5 % для борьбы с инфляцией.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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