Госдолг Великобритании превысил ВВП страны впервые за 62 года

Новости Великобритании. Госдолг Британии превысил ВВП страны. С подобным Соединенное Королевство столкнулось впервые за 62 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом свидетельствуют данные отчета Национальной статистической службы. По ее данным, в последний раз размер долга к ВВП превышал 100 % в марте 1961-го. Впрочем, экспертов сегодняшние показатели не удивляют. По словам специалистов, госдолг почти в три триллиона долларов – закономерность. Ведь в стране увеличились заимствования госсектора. Однако это не единственная проблема для экономики Королевства.