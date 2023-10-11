Госдолг США меньше чем за месяц вырос более чем на 500 млрд долларов

Новости США. Государственный долг Соединенных Штатов меньше чем за месяц вырос более чем на 500 миллиардов долларов до 33,5 триллиона. Об этом сообщило министерство финансов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В середине сентября он превысил 33 триллиона, и уже тогда эту сумму назвали рекордной. Теперь, если быть точным, госдолг составляет 33 триллиона 513 миллиардов долларов. В свое время Конгресс установил потолок государственного долга в размере около 31,5 триллиона долларов. Но он был превышен уже в январе этого года.