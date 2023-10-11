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Госдолг США меньше чем за месяц вырос более чем на 500 млрд долларов

11 октября 2023 08:01
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Новости США. Государственный долг Соединенных Штатов меньше чем за месяц вырос более чем на 500 миллиардов долларов до 33,5 триллиона. Об этом сообщило министерство финансов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг США меньше чем за месяц вырос более чем на 500 млрд долларов-1

В середине сентября он превысил 33 триллиона, и уже тогда эту сумму назвали рекордной. Теперь, если быть точным, госдолг составляет 33 триллиона 513 миллиардов долларов. В свое время Конгресс установил потолок государственного долга в размере около 31,5 триллиона долларов. Но он был превышен уже в январе этого года.

# Экономический кризис

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