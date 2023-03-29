Прямой эфир

Госдеп США поддерживает создание международного трибунала по Украине с её законами

29 марта 2023 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Государственный департамент США выступил за функционирование международного трибунала по Украине, который бы основывался на украинских законах. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Патель, информирует РИА Новости.

Госдеп США поддерживает создание международного трибунала по Украине с её законами-1

Фото: pixabay

Штаты поддерживают появление спецтрибунала по преступлению агрессии, направленной против Украины, сообщил он. Патель добавил, что такой трибунал должен представлять собой интернационализированный суд, в основе которого должна быть украинская юридическая система с международными элементами. Сообщается, что Штаты рассчитывают на масштабную международную поддержку трибунала по Украине, а сам суд должен находиться в одной из европейских стран.

 

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином в Киеве
29 марта 2023 06:20

Зеленский заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином в Киеве

Таиланд накрыло едким дымом – так местные фермеры готовят поля к посевной
29 марта 2023 06:11

Таиланд накрыло едким дымом – так местные фермеры готовят поля к посевной

Французов напугали планами на новый отопительный сезон
29 марта 2023 06:08

Французов напугали планами на новый отопительный сезон