Госдеп США поддерживает создание международного трибунала по Украине с её законами

Государственный департамент США выступил за функционирование международного трибунала по Украине, который бы основывался на украинских законах. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Патель, информирует РИА Новости.

Штаты поддерживают появление спецтрибунала по преступлению агрессии, направленной против Украины, сообщил он. Патель добавил, что такой трибунал должен представлять собой интернационализированный суд, в основе которого должна быть украинская юридическая система с международными элементами. Сообщается, что Штаты рассчитывают на масштабную международную поддержку трибунала по Украине, а сам суд должен находиться в одной из европейских стран.